El Nàstic reviu al camp del Còrdova i el Reus és derrotat a casa pel Rayo

El Nàstic de Tarragona va aconseguir fugir ahir de la zona de descens i situar-hi el Còrdova, després de guanyar a l'Arcángel per un espectacular 1-5. El nigerià Uche, autor dels dos primers gols, va impulsar els grana. Guardiola va reduir la distància, però Juan Delgado i Manu Barreiro, aquest en dues oportunitats, van sentenciar el resultat. No va tenir tant encert el Reus, que va caure derrotat a casa per un Rayo Vallecano que es va avançar aviat mitjançant Adri Embarba. Diego Aguirre, a la represa, va sentenciar.