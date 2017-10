La Salle encaixa un parcial de 0-11 als darrers minuts i torna a caure a casa

La Salle Manresa va encaixar la segona derrota consecutiva a la seva pista, en aquesta ocasió en la visita del Sant Gervasi de Mollet del Vallès, que es va imposar per un resultat final de 54-63.

El partit va començar amb molta igualtat i diferències que es movien entre els dos i els quatre punts d'avantatge per als visitants. En uns primers minuts en els quals les defenses s'imposaven als atacs, els visitants van deixar clara la seva superioritat sota els cèrcols, aprofitant el mínim error defensiu lasal·lià per anotar amb facilitat. En el segon quart, la Salle va seguir tenint dificultats per anotar en joc posicional i aprofitava bé les situacions de transició per seguir anotant. Aquest fet el van aprofitar els visitants, que van aconseguir obrir una petita escletxa en els quatre minuts finals abans del descans, al qual es va arribar amb un resultat de 28-36.

Durant el tercer període, els bagencs no van ser capaços de retallar diferències, cosa que sí van aconseguir en uns quatre primers minuts del darrer quart brillants, que els va permetre entrar de ple en el partit i empatar a 50. En els sis darrers minuts, el duel es va decantar a poc a poc a favor del Sant Gervasi, que va aconseguir un parcial de 0-11 que no va poder ser contestat pels locals a causa dels nervis i del desencert en els llançaments. En la propera jornada, la Salle visitarà el CN Terrassa, diumenge a les 19.15 hores.