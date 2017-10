El segon quart condemna la Joviat, que lluita sense trobar recompensa

El júnior de la Joviat es va desplaçar a Sant Andreu de Llavaneres per disputar contra el Femení Maresme el sisè duel de la fase prèvia de Preferent, on va caure amb un resultat final de 48-37.

Concentrades en defensa i encertades en atac van sortir a per la victòria les jugadores de la Joviat. El primer quart va ser molt anivellat, ambdós conjunts estaven espectants alhora que amb defenses sòlides i amb alta definició en els moments ofensius.

En el segon període el Femení Maresme planteja un joc diferent, amb alternatives, i aconsegueix clavar un parcial de 8-0 que els permet imposar el ritme que elles volien per tal de sentir-se còmodes i bloquejar l'atac de la Joviat.

Després d'un segon quart que va trencar una mica el partit, les noies de Gerard Barbé no van abaixar els braços i van encarar la segona part amb la mateixa intensitat inicial. Van aconseguir retrobar el seu nivell de joc i competir de tu a tu amb el complicat rival. La manca d'encert, però, va dificultar la remuntada manresana, que, tot i apropar-se en l'electrònic, sabien que el temps els corria en contra.

En els darrers deu minuts les bagenques van treure el caràcter i van seguir lluitar per tal de culminar la remontada. Es van posar només set punts per sota quan encara restaven 4 minuts. No obstant, una resposta local va poder tornar a posar una distància considerable en el marcador que impossibilitava el triomf manresà.