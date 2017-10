El Solsona trenca una mala ratxa amb un triomf molt important

El Solsona va trencar una mala dinàmica de quatre partits sense conèixer la victòria amb un ampli triomf davant d'un rival directe, el Palau d'Anglesola. Els solsonins van avançar-se amb un gol molt matiner al minut 2. El conjunt de casa va portar el ritme del joc però no va poder estar encertat de cara a porteria. Els visitants van poder empatar just abans d'arribar al descans. A la represa el Solsona va ser molt superior i va aconseguir posar-se per davant en el marcador gràcies a dos gols consecutius. Els visitants van anar a l'atac i els jugadors locals ho van aprofitar per sentenciar amb el 4-1.