Toni Bou completa un any rodó amb el novè estatal

La gana de Toni Bou no té aturador i ahir va tancar una altra temporada perfecta. El pierenc no va poder guanyar a Andorra, a Sant Julià de Lòria, tal com va succeir al Mundial, però en va tenir prou amb els 17 punts acumulats per sumar-ne 25 més que Adam Raga a falta d'una prova per al final del campionat. Tenint en compte que el seu nombre de victòries és superior al dels seus rivals, és suficient per assegurar-se matemàticament el títol.

Ahir, a terres andorranes, el triomf va ser per al veterà tarragoní Albert Cabestany, qui, d'aquesta manera, supera Jeroni Fajardo en la lluita per la tercera posició del campionat. Va ser un cap de setmana molt bo per als pilots de Sherco, ja que Miquel Gelabert va ser tercer i va completar un doblet al podi. Raga, en canvi, només va ser cinquè i va aplanar el camí cap al títol de Bou.

La d'ahir va ser la primera vegada en què l'anoienc no guanyava la cursa de l'estatal, en la qual havia acumulat cinc triomfs parcials. El fet que els favorits sortissin al primer grup de pilots va ser finalment un hàndicap que va provocar errors inesperats. Tot i això, una segona passada més acurada va donar el segon lloc al pilot de Piera.

Després de la prova, va explicar que «les zones patinaven i es desfeien. Sabem que amb aquest reglament aquestes coses poden succeir, per això estic content d'haver assegurat el podi i d'haver tancat el campionat a falta d'una cursa. És molt satisfactori aconseguir el títol a Andorra [allà on viu]. Culminem una temporada molt bona». Una més, amb mundials i estatals a parells.