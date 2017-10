Victòria de prestigi per a un Gironella molt combatiu

El Gironella va assaltar al complicat camp de l'invicte les Franqueses per un ajustat 2-3. Els berguedans van avançar-se amb un gol molt matiner després d'aprofitar una errada defensiva dels locals per marcar el 0-1. Els jugadors de casa, però, van reaccionar al moment i en una bona acció col·lectiva van empatar. A partir d'alesores hi va haver alternatives en el joc, però sense ocasions clares de gol. Abans d'arribar al descans els jugadors entrenats per Ponti van aprofitar un penal per agafar distàncies i marxar al descans per davant en el marcador, 1-2.

A la represa les Franqueses va fer quatre canvis de cop per intentar sacsejar l'equip i buscar reaccions. En un refús d'un córner els locals empataven de nou el marcador, 2-2. En comptes d'abaixar els braços els berguedans van continuar lluitant i en una bona acció col·lectiva Uribe posava el 2-3. A partir del gol els visitants van arreplegar-se al seu camp davant d'un equip local que ho va provar de totes maneres, però va topar amb una sòlida defensa.