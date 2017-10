El CN Minorisa s'estrena a la nova categoria de forma brillant tot i la derrota

El primer equip masculí del CN Minorisa començava la temporada a la nova categoria, Primera Catalana, desplaçant-se a la piscina del CN Rubí per enfrontar-se a l'equip B dels vallesans, subcampió el curs passat.

El duel, tot i que el va acabar guanyant el conjunt local, va ser de gran nivell per part dels manresans. Els rubinencs van tenir avantatge en el marcador durant gairebé tot el partit, però els de Gaspar Ventura no van defallir i van empatar a deu gols quan només quedaven 1'57'' per al final. Però dos contracops del CN Rubí van deixar sense el merescut premi els bagencs (12-10).

El primer quart va marcar el desenvolupament del matx, amb joc fort i ràpid, però el CN Rubí, més acostumat a la categoria, es va avançar 2 a 0 tot i que va acabar 2 a 1. En el segon, la tendència va ser semblant fins al 5 a 3 des descans. En el tercer període, el parcial va ser favorable als manresans per 3 a 4 (8-7). En el tram decisiu, l'intercanvi de gols va ser continu fins al 10 a 9. Quan quedaven menys de dos minuts, Estany va fer l'empat, però a continuació dues pèrdues de possessió van deixar en res l'esforç el CN Minorisa.