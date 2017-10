Els Warriors busquen el tercer títol de la NBA; Cavaliers i Celtics tractaran d'impedir-ho

La NBA comença aquesta matinada amb dos partits estelars, Boston-Clevaland (02.00h) i Warriors-Rockets (3.30h). La millor lliga del món té un clar favorit, els Warriors.

Els defensors del títol encaren una nova temporada de l'NBA com l'equip a batre. Els actuals campions busquen revalidar la corona, amb la que sumarien el seu tercer triomf en els últims quatre anys i s'aproparien al seu objectiu de convertir-se en la cinquena dinastia del bàsquet nord-americà.

Però no ho tindran fàcil. Els Cavaliers, amb la seva estrella Lebron James, i els Celtics, que van aconseguir el base Kyrie Irving i l'aler Gordon Hayward, són dos dels equips de la Conferència Est que tractaran d'aconseguir el títol de lliga i impedir la supremacia del conjunt de Golden State.

Els Warriors, al marge de mantenir intacta tota la base de l'equip campió, amb Stephen Curry, l'aler Kevin Durant, l'escorta Klay Thompson i l'ala-pivot Draymond Green, han reforçat la banqueta amb molt bons jugadors com Nick Young.

L'entrenador Steve Kerr, recuperat de problemes d'esquena, és una altra garantia en l'objectiu dels Warriors de conquistar el tercer títol, que seria el segon consecutiu, en quatre anys.

Però abans d'arribar a les finals hauran de superar en la Conferència Oest a rivals com els Spurs, que tot i les lesions del base Tony Parker i l'aler Kawhi Leonard, que no començaran la nova temporada, s'han reforçat molt bé amb la arribada de l'ala pivot Rudy Gay i també mantenen el nucli de la passada, inclòs el pivot català Pau Gasol, més que consolidat.

Els Thunder van sorprendre amb la formació del nou 'Big Three', després d'aconseguir els fitxatges dels alers Paul George i Carmelo Anthony, que van deixar Indiana i Nova York, respectivament, per unir-se al base Russell Westbrook, l'actual jugador més valuós (MVP ) de la lliga, i es presenten també com una altra de les grans amenaces per als Warriors.

Igual succeeix amb els Rockets, que van fitxar el base Chris Paul per unir-se a l'escorta James Harden, que va lluitar amb Westbrook pel premi de MVP.

A la Conferència Est, els Cavaliers tindran de nou a Lebron James com a estrella i tornen a ser l'equip referent, ja que tot i haver perdut a Irving van rebre al base Isaiah Thomas, baixa al principi de temporada per lesió.

Els Celtics van aconseguir els reforços d'Irving i Hayward per unir-se al pivot dominicà Al Horford i són una altra gran alternativa a lluitar pel títol de la Conferència Est, en què la resta dels equips no tenen la plantilla suficient per competir amb Cavaliers i Boston .

Els Raptors mantenen el mateix nucli de l'equip de la temporada passada, amb la continuïtat de l'ala-pivot congolès-espanyol Serge Ibaka, que li dóna més potencial en el joc interior.

Els Wizards tampoc van patir cap baixa important i amb el base John Wall, de 27 anys, confirmat com el jugador franquícia estaran també en la lluita, seguits per Milwaukee, Charlotte, Miami i els joves Sixers de Filadèlfia.

La formació de les plantilles dels equips de cara a la nova temporada ha suposat la inversió rècord de 3.200 milions de dòlars, inclosos els 205 milions de l'extensió de contracte per cinc anys que va signar Westbrook, el millor pagat amb un salari de 235 milions fins al curs 2022-23. També el límit salarial serà històric amb 99 milions de dòlars, un cinc per cent d'increment en relació amb els 94 de la temporada passada.

El centre d'atenció entre els novells estarà posat en el base Lonzo Ball, dels renovats Lakers, el jugador més mediàtic de la pretemporada. Ball tindrà la missió de recuperar per als Lakers l'històric estil de joc del "showtime" que va liderar 'Magic' Johnson, que ara torna a estar al capdavant de l'equip com a president d'operacions i que ha donat tot el seu suport a Lonzo, sense importar les excentricitats que aporta el pare del jugador.

La NBA també va prohibir qualsevol tipus de protesta irrespectuosa durant la interpretació de l'himne nacional i els que ho facin seran sancionats.

El Partit de les Estrelles deixa el tradicional format dels equips de la Conferència Est i Oest per ser integrats pels capitans que tinguin el major nombre de vots populars i, mitjançant una espècie de sorteig, ells escolliran els seus companys, un sistema que ha rebut tota mena de crítiques.