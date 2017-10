Una remuntada èpica dóna el títol estatal de motocròs al pilot bagenc Simeó Ubach

Era un dels objectius de la temporada i l'ha fet realitat. El pilot de Sant Salvador de Guardiola Simeó Ubach s'ha proclamat campió d'Espanya de motocròs en la categoria elit MX2 després de disputar-se la darrera prova a La Bañeza, a Lleó. Ubach, que ja ocupava vla primera plaça de la classificació provisional abans de la cursa lleonesa, va haver de lluitar de valent per defensar-la, amb una remuntada inclosa.

En la darrera cita de l'estatal van acabar corrent de forma conjunta els corredors de les categories MX1 i MX2, un fet que plantejava una dificultat afegida perquè comporta una acumulació de cor-redors al circuit. Ubach, que corre amb una KTM, en tenia prou amb fer un segon i un tercer lloc a les respectives mànegues a La Bañeza per superar el seu màxim rival, Iker Larrañaga (Husqvarna). El cap de setmana va començar amb la jornada d'entrenaments, en els quals Ubach va marcar el segon millor registre de la seva categoria, a només sis dècimes de segon de Larrañaga.

En la primera sèrie, ja diumenge, es va seguir el guió obligat per a Ubach, acabar segon darrere de Larrañaga, i així poder assegurar-se ser tercer a la segona cursa. Però en aquesta segona carrera van començar els problemes per a Ubach, ja que va caure just a la sortida i va haver de remuntar des del darrer lloc, i va acabar tercer. Així es manté al capdavant de la classificació del campionat d'Espanya, i obté un títol que el confirma com un dels millors espercialistes del motocròs estatal. La segona plaça de la general ha estat per a Iker Larrañaga.

Simeó Ubach ha mostrat la seva satisfacció per haver aconseguit el triomf: «Estic molt content per la consecució d'aquest títol, que és el resultat del treball de l'equip que tinc al meu voltant, i de molts sacrificis. Vull agrair tant a KTM com als meus patrocinadors, i sobretot a la meva família, el suport que m'ha donat per arribar fins aquí». Ubach també parlava d'aquesta darrera prova dient que «les coses havien començat bé però es van torçar quan vaig caure a la sortida de la segona mànega. En aquell moment tot estava perdut, però he mirat de no posar-me nerviós i he remuntat des del darrer lloc fins al tercer, i he establert un ritme molt intens. Amb la tercera plaça ja en tenia prou per aconseguir el campionat d'Espanya. Aquest és un pas molt important en la meva carrera esportiva i espero que sigui el precedent de la meva consolidació en l'àmbit internacional.



Oriol Casas, quart

El corredor de Calders Oriol Casas (Yamaha), que la temporada passada va ser qui va guanyar aquest estatal de motocròs MX2, enguany ha acabat en quarta posició darrere de Simeó Ubach, Iker Lar-rañaga i Carlos Fernández.

Casas tenia, a La Bañeza, la possibilitat encara de pujar al podi, sobretot d'aconseguir la tercera plaça, ja que només estava a set punts. A Lleó, i en la primera mànega, Casas va ser setè i en la segona vuitè, i no va poder superar Carlos Fernández, malgrat que aquest tampoc no va tenir una actuació lluïda. Lluís Riuera (Yamaha) va ser quinzè i desè, respectivament.