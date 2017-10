Un Txuri Urdin molt físicfa tocar de peus a terrael CG Puigcerdà

El CG Puigcerdà va aprofitar el segon partit del sènior a casa per presentar a socis i aficionats totes les categories. Davant unes grades plenes, el conjunt ceretà va rebre un Txuri Urdin disposat a revalidar el títol de lliga. Ben aviat ja es va poder veure que els bascos estan a un altre nivell, ja que es van imposar per 0 a 8 amb parcials de 0 a 2, 0 a 4 i 0 a 2. Un partit per tocar de peus a terra en les aspiracions reals dels ceterans, que són cuers amb un sol punt al final de la primera volta. En categoria júnior, també el Txuri Urdin es va imposar a la pista d'un CG Puigcerdà amb baixes per 2 a 5 (0 a 3, 2 a 1 i 0 a 1).