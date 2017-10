ACN i Òmnium Cultural rebutgen la invitació del Barça

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han declinat la invitació que els ha fet arribar el FC Barcelona perquè assisteixin, des de la llotja del Camp Nou, al partit de la Lliga de Campions que disputarà aquesta tarda contra l'Olympiacos grec.



El Barça va informar ahir que, durant els prolegòmens d'aquest partit, es desplegarà una pancarta "com a mostra del posicionament del club davant la situació que viu Catalunya" amb les paraules 'Diàleg, respecte i esport'.



I també va invitar a presenciar el partit Agustí Alcoberro, vicepresident de l'ANC, i Jordi Bosch, secretari d'Òmnium Cultural.



D'aquesta forma l'entitat catalana pretenia solidaritzar-se amb els líders de les dues organitzacions independentistes, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, als quals la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va enviar dilluns, 16, a la presó sense fiança per un delicte de sedició.



"Creiem que el missatge del FC Barcelona no representa el sentiment de la majoria de l'afició. Per això rebutgem la invitació a la llotja", ha manifestat l'ANC, a través del seu compte oficial de Twitter.





Creiem que el missatge del @FCBarcelona_cat no representa el sentiment de la majoria de l'afició, per això rebutgem la invitació a la llotja pic.twitter.com/cjQ4ShWapv — Assemblea Nacional (@assemblea) 18 d´octubre de 2017

Pel mateix mitjà, Òmnium Cultural també ha declinat l'oferiment, encara que s'ha mostrat una mica menys dura amb l'entitat blaugrana."Agraïm el gest del FC Barcelona en solidaritat amb el president d'Òmnium. Amb el màxim respecte al club, volem comunicar que, aquesta nit, el seient del pacte que ens ha cedit quedarà buit, denunciant així la falta de llibertat de Jordi Cuixart", ha declarat.