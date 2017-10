El Barça vol allargar el moment dolç

El FC Barcelona rep aquest vespre al Camp Nou l'Olympiacos, en la tercera jornada de la Lliga de Campions. Un enfrontament que no hauria de suposar cap problema per als blaugrana, líders del grup, davant el cuer. El Barça i el seu joc estan a l'alça, i des que va començar el campionat només s'ha deixat l'empat de la setmana passada contra l'Atlètic, en un partit en què els barcelonistes no van tenir encert en atac, a més d'una mica de sort, per sumar la vuitena victòria seguida a la lliga.

A Europa, els blaugrana han guanyat els dos partits, incontestables, contra la Juventus i al camp de l'Sporting de Portugal. Avui, contra l'Olympiacos, al Barça se li presenta un rival que aquest cap de setmana va remuntar davant el Panionios (3-4) després d'haver encadenat tres derrotes seguides. A més, l'Olympiacos mai ha vençut a Espanya (dos empats i dotze derrotes).

El partit serà especial per al tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, que jugarà contra un dels equips que ha entrenat (dues vegades: 2008-09 i 2010-12) i amb qui va guanyar tres títols de Lliga i dues Copes de Grècia. «Els dos partits contra Olympiacos seran emocionants per a mi, encara que potser el de Grècia més, perquè anirem a un camp que per a mi té un punt de màgia i en el qual he gaudit molt», va explicar Valverde.

Malgrat que els grecs han perdut els dos primers partits europeus, Valverde no se'n refia: «Vénen amb necessitat, perquè tenen dipositades esperances en la competició, i entusiasme, perquè és un equip que mai es rendeix, i jugadors ràpids que poden sorprendre'ns a la contra».

Valverde podria moure una altra vegada l'alineació amb l'entrada de jugadors no titulars però que també han gaudit de minuts que han tingut una aportació interessant, com Sergi Roberto o Paulinho. I Digne té tots els números de ser titular per la baixa d'última hora de Jordi Alba, amb una sobrecàrrega muscular.



Elogis per a José Arnaiz

El tècnic també va elogiar la nova perla del Barça B, el davanter José Arnáiz, de qui va alabar «la seva velocitat, desimboltura i gol», però no va voler avançar si el provarà en el primer equip.

A més, també va eludir polemitzar sobre qui mereix la Pilota d'Or, ja que considera que no hi ha cap dubte que Leo Messi està per damunt de la resta independentment dels premis: «Tots sabem qui és el millor jugador del món. El tema de donar un trofeu per reconèixer-ho no és una cosa que a mi em preocupi gaire».

L'Olympiacos, per la seva banda, arriba a Barcelona amb l'objectiu d'obtenir algun punt que li permeti seguir viu en la fase de grups. L'equip grec té la baixa d'un dels seus jugadors més destacats, el nigerià Emenike, que segueix arrossegant molèsties a la cuixa i ja es va perdre el duel de la lliga de dissabte contra el Panionis.

Respecte al rival, l'entrenador de l'Olympiacos, el grec Panagiotis Lemonis, va dir que es planteja fer «un sistema mixt per limitar» les qualitats de Messi. Una tàctica que podria passar per tenir un jugador com a ombra de l'argentí en alguns espais del camp. Sobre un possible marcatge individual, Lemonis va dir que algun entrenador «ha arribat a dir que el millor seria tancar-lo al vestidor».