El navassenc Jordi Simón acaba tretzè al Tour de Turquia

El ciclista navassenc Jordi Simón ha tornat a la competició després d'uns mesos absent. Amb el seu equip, el Funvic-Brasil Pro Cycling, ha pres part en el Tour de Turquia, on va aconseguir una meritòria tretzena posició, en entrat entre els 16 millors en quatre de les sis arribades. «Vaig arribar a Turquia amb incertesa, sense saber gaire com em podria trobar. Al final he quedat satisfet de veure'm entre els millors en una prova World Tour i amb gent amb ritme de la Vuelta a Espanya. L'equip també s'ha deixat veure en diverses etapes. Només em queda l'espina de la caiguda a la darrera etapa», ha comentat Simón.