El Barça demana «diàleg» i l'ANC i Òmnium el planten

El FC Barcelona va mostrar una gran pancarta abans del partit contra l'Olympiacos en la qual reclamava «diàleg, respecte i esport», després d'haver pactat aquesta acció amb la UEFA, encara que no va tenir el suport ni de l'ANC i ni d'Òmnium, convidades a la llotja.

Després de l'empresonament dels líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, el Barça es va sumar a les mobilitzacions amb una gran pancarta que va presidir la sortida dels jugadors a la gespa. Això no obstant, per a les dues organitzacions, el contingut de la pancarta no era suficient i per això els dos convidats a la llotja, Agustí Alcoberro, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), i Jordi Bosch, secretari d'Òmnium Cultural, van declinar la invitació.

En un missatge a les xarxes socials, l'ANC va dir: «Creiem que el missatge del Barcelona no representa el sentiment de la majoria de l'afició, per això rebutgem la invitació a la llotja». I en un altre missatge va afegir: «Qui sent el més que un club no penja aquesta pancarta al camp #LlibertatJordis». De la seva banda, Òmnium va piular: «Òmnium deixarà buit el seient a la llotja ofert pel FC Barcelona per denunciar l'empresonament de Jordi Cuixart».