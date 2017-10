El Barça i la Generalitat s'uneixen per fer de l'esport una eina social

La Fundació FC Barcelona i la Fundació de la Federació Catalana de Futbol (FCF) van signar ahir un conveni per desenvolupar accions esportives solidàries a Catalunya, destinades als infants i joves en risc d'exclusió social i amb famílies de pocs recursos.

L'acord preveu la concessió de beques per practicar esport, l'organització de campus solidaris per a nens tutelats per la Creu Roja, el finançament d'arbitratges de tornejos sense ànim de lucre i l'impuls de campanyes de caràcter social.

Per part del FC Barcelona, van rubricar l'acord el vicepresident primer, Jordi Cardoner, i la directora general de la seva fundació, Maria Vallès; i per la FCF, el president de la seva fundació, Pere Guardiola.