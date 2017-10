Bon paper dels judokes bagencs a la Copa d'Espanya sub-21 a València

Judokes d'Esport7 i el Judo Santpedor van participar a la Copa d'Espanya en categoria júnior A (sub-21), classificatori per al rànquing estatal d'aquesta edat. Es va celebrar al pavelló Benicalap, a València. La judoka més destacada va ser Noèlia Jardo (Esport7) en menys de 48 kg; Pol López (Esport7) va ser setè en menys de 66 kg, la mateixa posició aconseguida per Roger Fontanet (Judo Santpedor) en menys de 81 kg. També hi van participar Eric Guerra i Derek Garrido, ambdós d'Esport7, però en el seu cas sense poder-se classificar per a les rondes finals.