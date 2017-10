La Cursa Popular d'Igualada espera superar diumenge els 3.500 atletes

Més de 3.500 atletes. Aquesta és la previsió que fan els organitzadors de la 39a edició de la Cursa Popular d'Igualada, que es farà diumenge al matí amb una novetat en la seva sortida i arribada, el Parc Central. L'Ajuntament de la ciutat i el Consell Esportiu de l'Anoia tenen cura d'una prova en la qual els participants poden escollir entre dos recorreguts, un de 5 km més competitiu i un d'1,9 km més familiar. El primer tindrà la sortida a les 11 del matí, i el segon, una hora més tard.

Com a conseqüència del canvi en la sortida i arribada, els circuits, urbans, seran totalment diferents dels d'edicions anteriors. El Parc Central permetrà oferir una gran festa esportiva familiar.

Hi haurà trofeus per als gua-nyadors absoluts i per als tres primers classificats de cada categoria en el recorregut A (5 km) i també vals bescanviables per material esportiu. La prova també té la col·laboració del Club Atlètic Igualada (CAI), Tuga Active Wear, Cal Font Wellness Centre, Stikets, Anima'ns Grup i Carrefour. Té també el suport de la Diputació de Barcelona i de la secretaria general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, amb el patrocini de BBVA-Catalunya Caixa.

Les inscripcions, que són gratuïtes, es poden fer on-line fins avui dijous i presencials fins divendres a les oficines del servei d'esports de l'Ajuntament (de 8 a 15 h). Si queden dorsals, dissabte encara hi haurà una nova oportunitat d'apuntar-s'hi al mateix Parc Central (de 9.30 a 20.30 h); això per al recorregut A (5 km). Per al B (1,9 km) s'hi podrà apuntar el mateix dia de la cursa al Parc Central des d'una hora abans d'iniciar la cursa. La Cursa Popular obre oficialment la candidatura «Igualada, Ciutat Europea de l'Esport».