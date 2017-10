Amb inferioritat però sense patiment

El Barça continua imparable a la Lliga de Campions, on suma tres victòries en tres partits i té molt a prop la classificació per als vuitens de final. Però ahir, l'equip d'Ernesto Valverde va haver de superar un nou obstacle, inèdit fins ara aquesta temporada: jugar amb un home menys durant més de mig partit. Per sort, l'expulsió de Piqué, just abans del descans, va arribar davant un rival dèbil com l'Olympiacos i quan el Barça ja guanyava per 1-o.

Però lluny de canviar el guió del partit, els grecs van continuar tancats al seu camp malgrat la superioritat numèrica, i el Barça va seguir controlant el duel, fins al punt de marcar dos gols més per no haver de patir al tram final. El gol de Nikolaou als darrers instants va ser una pura anècdota i va servir perquè el central grec es refés de la seva errada inicial: va marcar en pròpia porta l'1-0 del Barça.

Amb força canvis a l'equip titular, amb una dreta nova formada per Sergi Roberto al lateral, Paulinho a l'interior i Deulofeu a l'extrem, el Barça va exhibir paciència davant un rival que va col·locar l'autobús davant la seva àrea. De fet, la tàctica del tècnic grec semblava només pensada per retardar el màxim possible l'inevitable: que el Barça acabés marcant. I ho va poder dilatar poca estona, tot i que el primer gol no el va fer cap jugador blaugrana. Va ser Nikolaou qui, amb mala sort, va introduir la pilota a la seva porteria després d'una centrada de Deulofeu, més voluntariós i participatiu que encertat.

Just abans del gol, Paulinho havia avisat amb un xut des de fora l'àrea. El brasiler, el migcampista més diferent de què disposa Valverde, va ser un gran perill amb les seves arribades des de la segona línia. De fet, seves van ser les millors ocasions per marcar al primer temps, ja que Luis Suárez no semblava tenir la seva nit i Messi encara havia d'aparèixer. Però l'argentí es reservava per a la segona meitat, per evitar que la inferioritat fos un problema.

La mà de Piqué costa cara



I just abans del descans va arribar l'expulsió de Piqué, que a l'inici del partit havia vist una targeta groga per tallar un contraatac de l'Olympiacos. La segona, en canvi, va ser per una acció en atac: per rematar amb la mà una centrada de Deulofeu. Una acció habitual en Piqué aquest inici de curs, les rematades més pròpies d'un jugador de voleibol que d'un futbolista. I el col·legiat, que la va veure, no el va perdonar.

La seva expulsió va obligar Valverde a moure la banqueta i canviar el dibuix tàctic. Deulofeu va ser el sacrificat per donar entrada a Mascherano a l'eix de la defensa. El Barça mantenia la línia de quatre al darrere per poder plantar cara a les aproximacions de l'Olympiacos, obligat a atacar més. Però el perill dels grecs amb prou feines va durar 15 minuts, amb alguna arribada i una pilota que es va passejar per davant de la porteria de Ter Stegen. Després, va arribar la sentència.

Leo Messi va agafar les regnes de l'equip i amb dues genialitats va sentenciar la victòria barcelonista. Primer, amb un xut de falta en què el porter va arribar tard: la pilota era força aturable, però va acabar entrant a la porteria. I poc després, l'argentí signava una gran jugada individual i centrava la pilota enrere: ni Paulinho ni Iniesta podien rematar, però en tercera instància apareixia Digne, el recanvi del lesionat Jordi Alba, per anotar el 3-0.

Amb el partit resolt, Valverde ho va aprofitar per donar descans a Busquets i Iniesta, els dos migcampistes més imprescindibles de l'equip. I al final, encara hi va haver temps per al gol de l'honor vistant en un partit en què es van sentir crits de «lliberat, llibertat!» des de la grada i marcat per la intensa pluja en molts minuts.