El Manresa RC encaixa la primera derrota, davant el CR Tarragona al Congost

El Manresa RC s'enfrontava al CR Tarragona en la tercera jornada de la fase prèvia de Divisió d'Honor Catalana, diumenge a la tarda al Congost, i va encaixar la primera derrota de la temporada pel marcador de 17 a 36.

Tot i que en un horari poc comú al Congost, el partit s'iniciava amb dos equips molt endollats. El primer d'estrenar el marcador era l'equip tarragoní, que disposava una davantera molt forta (0-7). El joc continuava per als dos equips amb contactes molt durs i amb bones defenses. Però els cops de càstig hi eren presents, i els del Tarragona aprofitaven una de les ocasions per demanar xut a pals, però la pilota tornava a dins del terreny de joc i els manresans la recuperaven i sortien de zona perillosa. No trigaria a arribar el segon assaig tarragoní, que, amb la seva transformació, posava el marcador a 0-14. Tot i el desavantatge, els manresans no afluixaven, i aprofitaven un cop de càstig per xutar a pals i estrenar-se amb 3 punts. Al descans s'hi va arribar amb el 3-14 assenyalat.

A la segona part del partit, els tar-ragonins entraven al camp amb la mateixa força i aconseguien el primer assaig als primers minuts (3-24). L'ambient es posava tens i la rivalitat d'ambdós equips cada cop era més gran; els manresans intentaven apropar-se a l'assaig però la defensa tarragonina no ho permetia; recuperaven la pilota i la plantaven novament sota pals per avançar-se encara més en el marcador (3-31).

Tot i el resultat, els locals continuaven sense deixar-se vèncer i aconseguien el primer assaig del partit. No havien dit l'última paraula, i minuts després, recuperaven una pilota i, evitant la defensa tarragonina, transformaven el segon assaig. Aquesta petita empenta posava al lluminós un 17-31 ja gairebé a les acaballes del partit. El final de l'enfrontament el va marcar el darrer assaig del RC Tarragona, que, després d'un xut manresà, un jugador visitant recuperava la pilota i la plantava darrere la línia de marca per sumar els 5 últims punts del partit i deixar el marcador en el ja esmentat 17-36. I així es va consumar la primera derrota en la tercera jornada de la competició.