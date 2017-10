Regió7 prepara el canicròs dels Passos de Gegant de Solsona

Ganes de córrer i tenir un gos. Aquests dos requisits són imprescindibles per poder participar al Canicròs de Regió7, que tindrà lloc el dia 29 d'octubre a Solsona, paral·lelament a les curses de muntanya de la tercera edició de Passos de Gegant.

El Canicròs de Regio7 és una prova solidària atès que la recaptació per inscripcions (15 euros) es destina íntegrament a la Protectora d'Animals de Solsona (ADAS). El recorregut serà de poc més de 8 km; s'establirà classificació i tindran premi els primers classificats i també hi haurà un premi per a tots els participants, una camiseta i un dispensador de bosses. Aquesta és una iniciativa d'adoptaunpelut.cat. Per a més informació i per efectuar les inscripcions (de totes les curses programades) es pot entrar a la web www.passosdegegant.cat.

Curses i fira SporTest



El Canicròs de Regió7 forma part de les curses que constitueixen Passos de Gegant i que es correran el mateix dia 29 d'octubre amb sortida de la plaça del Camp. A les 8 del matí es donarà la sortida a la distància més llarga, la de de 42 km; a les 10, una altra trail running, en aquest cas de 17 km; a 1/4 d'11, la Canicròs ; i a les 11, el cros kids (per als nens i nenes).

Alhora, el mateix diumenge tindrà lloc una altra edició de la fira SporTest, també a la plaça del Camp de Solsona, una fira que no només exposarà material esportiu de diferents modalitats sinó que té la particularitat que tots els expositors disposaran de material que es podrà provar de la mà dels professionals, amb espais a l'aire lliure adients a cadascuna de les especialitats esportives.

Amb motiu d'aquesta SporTest s'ha programat activitats ben variades, a més de les curses esmentades. Dissabte 28, a la biblioteca Carles Morató de Solsona, xerrades a càrrec d'Anna Martín (nutrició i esport), Susagna Lucas (estratègies nutricionals per a una marató de muntanya) i Adrià Duarri (com entrenar-se). Ja el diumenge 29, a la plaça del Camp, sortida de Nordic Walking (10.10 h), demostració de taekwondo (10.30 h) i sessió de ioga (11 h) i de crosstrainning i zumba (12 h).