El trident del PSG fa por i suma el tercer triomf, com el United

Neymar, Cavani i Mbappé, un trident que comença a agafar velocitat de creuer per al París Saint-Germain, van aniquilar l'Anderlecht, que va caure fulminat (0-4) en la tercera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Un resultat, la tercera victòria seguida, que deixa el conjunt francès a un pas per a la classificació per als vuitens de final. Els tres davanters del PSG van anotar abans que Di María arrodonís la golejada.

També suma 9 punts, com el PSG, el Manchester United de José Mourinho, que va sumar una victòria per la mínima al camp del Benfica (0-1). Rashford, al minut 64, feia l'únic gol del partit. I al mateix grup, el Basilea és el sorprenent segon classificat després de la seva victòria per 0-2 a Moscou, davant el CSKA.

Al grup C, el Chelsea no va passar de l'empat (3-3) en la visita de la Roma: els londinencs es van avançar 2-0, van veure com els italians capgiraven el marcador. I al final, Hazard anotava el gol de l'empat definitiu. El mateix resultat que va obtenir l'Atlètic de Madrid en la visita al Qarabag kazakh, però sense gols.