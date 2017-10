El Cadí rep el debutant Sant Adrià amb dubtes per problemes físics

Ni el rival ni les disposicions tàctiques per aplicar. El principal maldecap del Cadí la Seu per a la cinquena jornada de la Lliga Femenina (21h, Palau d'Esports de la Seu) és el nombre d'efectius de què podrà disposar Bernat Canut. A més de les dues baixes de llarga durada (Georgina Bahí i Ariadna Pujol), per enfrontar-se a l'Snatt's Sant Adrià l'equip de la capital de l'Alt Urgell té ara tres dubtes: Nogaye Lo, Caitlyn Ramírez i Andrea Vilaró.

«Hem de veure de quantes jugadores disposarem», afirma Canut, conscient que és el seu principal handicap ara, sense desmerèixer el conjunt barceloní, que, tot i que acaba d'ascendir, ha tingut un bon inici de curs i presenta el mateix balanç que el Cadí: dues victòries i dues derrotes.

El tècnic de la Seu es pot trobar que només té sis jugadores: «A veure si recuperem alguna peça i podem fer un bon partit». Vilaró té un notable malestar en un bessó i un soli, sense que inicialment sigui greu, i Ramírez i Lo arrosseguen molèsties per cops i caigudes fortuïtes en entrenaments.

El joc interior, per tant, pot quedar molt minvat davant un Sant Adrià amb molts centímetres. La txeca Julia Reisingerova, d'1,94 metres, és la jugadora més valorada del conjunt que entrena Fabián Téllez. I l'acompanyen Mariam Coulibaly i Bojana Kovacevic (1,92 metres totes dues). Totes tres volten els vint anys. «Potser no tenen noms com altres equips, però tenen jugadores joves amb molt de talent i que s'entreguen al màxim», remarca Canut.

Un altre punt d'interès del partit serà el retorn de la granadina Belén Arrojo, fins ara màxima anotadora i la jugadora que ha jugat més minuts del Sant Adrià.