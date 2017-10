L'exmanresà Albert Oliver celebra 20 anys del seu debut a l'elit estatal

El veterà base del Herbalife Gran Canària Albert Oliver, de 39 anys, va celebrar ahir el vintè aniversari del seu debut a l'elit del bàsquet estatal. I l'exjugador del Manresa, amb qui va disputar cinc temporades, va fer un repàs de la seva carrera.

«Recordo que vaig debutar amb la Penya, amb Alfred Julbe d'entrenador. Vaig sortir a la pista davant el Pamesa València i em van fer falta i vaig anotar els dos tirs. És un bonic record», explica Oliver, que no va tenir un inici fàcil ja que va haver de treballar força per fer-se un lloc entre els millors.

«Quan era a la Penya no tenia forat, perquè havia pujat Raül López l'any anterior i també tenien Rafa Jofresa. Vaig anar a Lleida, i al segon any vam pujar a l'ACB, tot i que no van voler que hi continués. Després vaig fitxar pel Manresa, amb el qual vaig tornar a pujar a l'ACB l'any següent», explica.

Oliver creu que una de les claus per aguantar fins ara a la màxima categoria és que les lesions l'han respectat. «He tingut la sort de lesionar-me molt poc i, a més, les lesions no van ser importants. Això m'ha permès jugar tant de temps al bàsquet. La veritat és que m'agradaria seguir lligat a aquest esport perquè és el que faig des dels 6 o 7 anys», manifesta.

De fet, el base ja pensa en el futur i, per això, està fent el curs per convertir-se en entrenador. La seva intenció és continuar relacionat amb el bàsquet, «que és un esport que crec que em va bé i que, a més, m'agrada».