El Madrid derrota el CSKA i el Baskonia perd a Tel Aviv

El Reial Madrid va sumar anit la segona victòria del curs a l'Eurolliga després de derrotar el vigent subcampió de la competició, el CSKA de Moscou, per 82-69. Randolph, amb 16 punts, i Doncic, amb 14, van liderar el conjunt blanc en un partit agredolç, ja que l'equip de Pablo Laso va perdre per una lesió al genoll esquerre el pivot serbi Ognjen Kuzmic i Randolph, al qual li va sortir l'espatlla dreta al tercer quart.

El partit va suposar el retorn a Madrid de Sergio Rodríguez: l'internacional espanyol, la temporada passada a l'NBA, ha fitxat aques estiu pel CSKA. Però ahir no va tenir un retorn gaire lluït a Madrid, ja que només va anotar 8 punts i no va repartir cap assisències en 16 minuts.

D'altra banda, el Baskonia va caure en la seva visita a la pista del Maccabi, a Tel Aviv, per 74-68. De poc van servir els 22 punts anotats pel francès Beaubois davant la gran actuació de Norris Cole, dues vegades campió de l'NBA: el base va anotar 24 punts davant un conjunt vitorià que és cuer de la competició. El Baskonia ha perdut els dos partits que ha disputat fins ara, com el Brose Baskets alemany i l'Armani Milà.



El València s'estrena a casa

Avui serà el torn del València, que s'estrena a casa a l'Eurolliga (21h) amb la visita de l'Anadolu Efes que dirigeix un exentrenador seu, Velimir Perasovic. L'equip que capitaneja el santpedorenc Rafa Martínez intentarà refer-se de la derrota de la primera jornada a la pista del Khimki rus.

El Barça, per la seva part, visita la Sala Pionir de Belgrad (19h), on la fortalesa de l'Estrella Roja com a local posarà a prova l'eufòria blaugrana després d'un excel·lent inici de temporada del nou projecte de Sito Alonso. I també juga avui l'Unicaja, que visita la pista de l'Olympiacos (20 h) després del seu triomf la setmana passada davant el campió Fenerbahçe.