Neymar, multat amb un milió d'euros per retardar un procés d'evasió fiscal

Un tribunal de segona instància del Brasil ha imposat una multa de 3,8 milions de reals (poc més d'un milió d'euros) a Neymar per considerar que el futbolista del PSG va actuar de «mala fe» amb les seves gestions per intentar endarrerir un procés al qual s'enfronta per evasió fiscal.

La multa s'estén a Neymar, als seus pares i a tres de les empreses que administren la carrera del futbolista, segons van informar ahir fonts judicials. La sanció va ser imposada dimarts a la tercera sala del Tribunal Regional Federal de la Tercera Regió del Brasil, en un procés pel qual la justícia va determinar el setembre del 2015 un embargament d'uns 55,2 milions d'euros en béns del davanter per garantir el pagament dels impostos que devia.

El valor de la multa correspon al 2% del valor que el Fisc federal del Brasil espera rebre de Neymar per impostos evadits i multes. El Fisc va acusar fa dos anys Neymar de no haver pagat la totalitat dels seus impostos com a persona física entre 2011 i 2013, i d'haver utilitzat les empreses de la seva família per pagar menys tributs.

D'acord amb l'òrgan recaptador, el davanter va crear algunes empreses només per rebre una part dels salaris i dels drets d'imatge per tal de no pagar la taxa de l'IRFP (27,5%), que és molt superior a la que paguen les empreses, que varia entre el 15 i el 25%.