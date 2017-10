Obren expedient disciplinari al Reus per desplegar una gran senyera

El Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha obert un expedient disciplinari al Club de Futbol Reus Deportiu per haver desplegat una gran senyera a l'estadi del conjunt reusenc durant un partit disputat el passat 23 de setembre, contra l'Osasuna. Es tracta d'una bandera de 85 metres de llargada i 12 d'amplada, confeccionada a iniciativa del club, amb el suport i col·laboració de l'Assemblea Nacional Catalana de Reus. La bandera es va desplegar, acompanyada de crits d'"independència". Segons ha avançat un rotatiu esportiu, la Federació creu que l'acció podria incórrer en una conducta "de violència, racisme, xenofòbia o intolerància". L'expedient s'ha obert a instàncies d'un delegat de la RFEF que va anar al partit, si bé l'àrbitre, a l'acta de l'encontre, no en va fer cap esment sobre l'acció. De fet, s'hauria obert expedient contra ambdós clubs. El Reus ha convocat una roda de premsa aquest divendres a la tarda per pronunciar-se sobre aquests fets.