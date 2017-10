La púgil vilomarenca Melania Sorroche lluitarà el desembre per l'europeu

La púgil del Pont de Vilomara Melania Sorroche es troba en plena fase de preparació per afrontar, el proper 8 de desembre, la lluita pel títol del pes gall del Campionat d'Europa de l'EBU (Unió Europea de Boxa), que tindrà lloc a la ciutat gal·lesa de Newport.

La lluitadora bagenca ha reaparegut les darreres setmanes després d'una temporada en la qual es va veure obligada a parar per culpa del seguit de lesions que la van castigar. Un cop recuperada, espera que el seu estat de forma sigui prou bo per superar la local Ashley Brace, que, per la seva condició d'amfitriona del combat, redobla la seva perillositat.

Sorroche ocupa en aquest lloc el número 1 del rànquing europeu amb un rècord de 13 victòries, dues derrotes i un combat nul. La seva contrincant, Ashley Brace, es manté imbatuda després d'haver pujat nou vegades al ring.

En el cas que el cinturó de l'EBU pogués viatjar cap a casa seria una magnífica empenta per a la trajectòria professional de la lluitadora Melania Sorroche.