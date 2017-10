Valverde adverteix: «El Màlaga és un rival que se sol entravessar»

L'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha advertit avui que el Màlaga és "un rival que se sol entravessar", ja que ha aconseguit arrencar una victòria i un empat en les seves últimes tres visites al Camp Nou.

A més, ha recordat que el Barça "va perdre la temporada passada un partit decisiu en la lluita pel títol" a La Rosaleda, "un motiu més per estar preparats".

Encara que demà els visitarà el cuer de LaLiga Santander, Valverde opina que el Màlaga ocupa una posició immerescuda. "Crec que no juguen tan malament per estar sol amb un punt. Està acusant molt les baixes que han tingut aquest estiu, sobretot al centre del camp", ha apuntat el preparador extremeny.

D'una altra banda, ha dit no sentir-se en el paper d'un botxí per poder provoca la destitució de l'entrenador del conjunt malagueny, José Miguel González 'Michel', si aquest surt derrotat demà.

"No et sents botxí de ningú quan vas a per un partit i el que intentes és guanyar. Tinc molt respecte per Michel. És un gran entrenador", ha remarcat.

Valverde que manté l'equip com a líder en totes les competicions, cent dies després d'aterrar a la banqueta del Camp Nou, ha qualificat aquesta primer etapa com a tècnic del Barça, "amb un 10, perquè cal tirar per elevació", ha apuntat entre rialles.

"Per descomptat, avorrits no han estat. Veurem si els pròxims cent dies són més tranquils", ha indicat Ernesto Valverde, qui ha restat importància a la bona impressió que ha causat en el club i en l'afició des de la seva arribada.

"Això de l'amor ja sabem com és al futbol: t'enamores i et desenamores molt ràpid. Les coses van molt bé, tot és molt bonic, però també es pot torçar. Això sí, els jugadors m'ho posen fàcil. És un grup compacte i ambiciós, i això sempre facilita la labor de l'entrenador", ha explicat.

Preguntat si dirigint aquest grup ple d'ambició, és raonable pensar en un nou triplet, Valverde prefereix no marcar-se cap xifra de títols: "La idea és guanyar-ho tot. En aquest club tenim l'obligació d'intentar-ho. Però primer un i després ja veurem".

Finalment, l'entrenador del Barcelona s'ha referit a dos noms propis. El primer, el defensa Jordi Alba, baixa davant Olympiacos per una sobrecàrrega i del que ha deixat entreveure que tampoc jugarà contra el Màlaga.

Tindrem precaució amb Jordi Alba. No volem forçar-lo, i pensem que aviat estarà bé" ha comentat sobre l'estat físic del lateral.

Respecte a la mala ratxa golejadora de Luis Suárez, que aquesta temporada porta només tres gols, Valverde ha dit estar molt tranquil.

"Sabem que 3, 4 o 5 ocasions les tindrà segur cada partit i en que va fabricar d'altres per als seus companys. I si no, toca els nassos a les defenses rivals. És veritat que té algunes molèsties, però no són res important i fins i tot han anat remetent. El que em preocuparia és que no tingués ocasions", ha sentenciat.