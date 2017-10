El Barça perd la seva imbatibilitat a Belgrad i el València suma la primera victòria a la Fonteta

El Barça Lassa va perdre el seu primer partit de la temporada a la pista de l'Estrella Roja (90-82) en un duel ple de pujades i baixades però sempre amb domini del conjunt serbi, que va dur el ritme del partit. Els bons moments puntuals de Seraphin i Heurtel no van ser suficients en un final d'enfrontament molt mal jugat pel conjunt de Sito Alonso, ja que, després d'haver-se situat un punt a dalt (79-80) quan faltava poc més de dos minuts per al final, el joc a la pintura de Bjelica, que va acabar amb 23 punts, i l'encert exterior de Rochestie, que en va fer 22, van deixar la victòria a la sala Pionir de Belgrad.

El Barça va començar el partit molt malament, amb una mala actitud defensiva que va provocar que l'Estrella Roja trigués cinc minuts a errar un tir i marxés al primer descans amb un favorable 24-13. El pivot Seraphin, que va acabar amb 8 de 9 tirs i incomprensiblement marginat pel seu entrenador en el darrer quart, aguantava un equip que va arribar al descans perdent de dotze punts (44-32).

A la represa, el pivot francès Lessort era un malson per als blaugrana, però els punts d'Heurtel i la faceta ofensiva de Tomic, a més de la intensitat defensiva de Ribas i Oriola, van provocar una resurrecció que va derivar en el primer avantatge quan faltaven 2.40 per al final. Aleshores, però, van tornar a arribar les errades en atac i la pèrdua d'un partit que fa abaixar l'eufòria blaugrana.



Cara i creu per a l'ACB

Pel que fa als altres dos equips de la lliga Endesa van viure sensacions oposades. El València del santpedorenc Rafa Martínez, que ahir no va anotar en onze minuts a la pista, va vèncer per 78-71 un Anadolu Efes que va ser dominat en gairebé tot moment, excepte al final del segon quart, i que va poder maquillar el resultat al final. Erick Green, amb 24 punts, va tornar a ser el màxim anotador valencianista. En canvi, l'Unicaja va caure a la pista de l'Olympiacos per 80-75 en un partit en què sempre va anar darrere en el marcador. McCallum i Milosavljevic van anotar 14 punts. En el quart partit jugat ahir, el Khimki de Bartzokas va derrotar el Zalgiris Kaunas de Jasikevicius per 85-77