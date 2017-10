La bèstia negra de l'any passat arriba avui al Camp Nou com a cuer i en crisi

El Barça va perdre l'any passat la lliga contra el Màlaga. Els andalusos van empatar a la primera volta al Camp Nou a zero en un partit en què no va poder jugar Messi per lesió i després, ja amb Míchel a la banqueta, van rematar la jugada a la segona volta. A la Rosaleda, van vèncer per 2-0, en un duel en què Neymar es va autoexpulsar i en una jornada en què el Madrid havia empatat a casa contra l'Atlètic i el Barça es podia posar líder. Els quatre punts van ser decisius perquè el conjunt de Luis Enrique no pogués guanyar la lliga, i això va recordar ahir Ernesto Valverde, tot i que enguany el Màlaga arribi amb un punt de 24 en joc i amb el tècnic Míchel amb un peu al carrer.

Tot i que ell encara no era al club, Valverde va rememorar que el Màlaga ha arrencat una victòria i un empat en els tres darrers anys al Camp Nou i que «no juguen tan malment per tenir només un punt. Està acusant molt les baixes que ha tingut a l'estiu, sobretot al centre del camp», d'on van marxar homes fixos com Camacho i Fornals, entre d'altres.

De cara al partit d'avui, el Barça tindrà les baixes habituals, a les quals es va unir Jordi Alba entre setmana, la qual cosa provocarà que el golejador Digne es mantingui de lateral esquerre. Sobre l'acompanyant de Messi i Suárez, sembla que Deulofeu podria tenir una altra oportunitat, després d'haver estat substituït al descans contra l'Olympiacos per l'expulsió de Piqué.



Cent dies intensos

En la compareixença d'ahir, Valverde també va parlar dels seus primers cent dies com a entrenador del Barça. Amb un toc d'ironia va deixar anar que «avorrits no han estat. A veure si els propers cent són més tranquils». Va voler restar importància a la bona impressió que està deixant a l'afició afirmant que «això de l'amor ja sabem com és en el futbol. T'enamores i et desenamores molt de pressa. Les coses van molt bé, tot és molt bonic, però també es pot torçar». Respecte de la mala ratxa de Luis Suárez davant de la porteria rival, va matisar que «tres o quatre oportunitats les tindrà tots els partits i en fabricarà per als seus companys. I si no, toca els nassos als defenses. Té molèsties, però no són importants».

Pel que fa al Màlaga, Míchel té problemes al mig del camp per les baixes de Recio, sancionat, i de Kuzmanovic, lesionat, a més de la del lateral Ricca, amb molèsties a les espatlles. Una altra absència més que notable serà la del porter Roberto Jiménez, la qual cosa provocarà el debut a Primera del jove exespanyolista Andrés Prieto.