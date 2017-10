Hamilton té problemes en un peu però podrà jugar demà

L'ala-pivot de l'ICL Manresa Ashley Hamilton no ha pogut entrenar-se amb normalitat aquesta setmana amb l'equip per culpa d'un cop a un dit d'un peu que es va fer la setmana passada a Palència, però no sembla que hagi de tenir problemes per jugar demà a la pista de l'Araberri, segons va desvelar ahir l'entrenador dels manresans, Aleix Duran.

Segons sembla, Hamilton té una capsulitis en un dit d'un peu i aquesta situació l'ha limitat a l'hora de dur a terme alguns exercicis, que se li han evitat per tal que la lesió no fos més greu. Ahir encara no estava al cent per cent i és probable que no ho estigui demà a Mendizorrotza, però si no hi ha novetats viatjaran els deu jugadors de la primera plantilla, sense cap vinculat addicional.