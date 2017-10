Kilian Jornet és operat i no podrà competir en sis mesos

L'ultramaratonià ceretà Kilian Jornet s'haurà d'estar sis mesos aturat després de ser intervingut ahir quirúrgicament per resoldre els problemes que ha tingut la darrera temporada a les dues espatlles, on ha tingut diverses luxacions. Jornet s'haurà d'estar entre tres i cinc setmanes amb aquesta zona immobilitzada en la primera part del procés de recuperació, la qual cosa, juntament amb la resta del temps que no podrà competir, el deixarà amb tota seguretat sense poder participar en les proves d'esquí de muntanya tan habituals en ell.

El corredor encara havia de participar aquesta temporada en una última prova de les curses de muntanya, la Bob Graham Round, però ha hagut de deixar-la aparcada fins a una nova ocasió per culpa d'aquesta intervenció.

Fa uns quants mesos, Kilian Jornet va aparèixer a tots els mitjans de comunicació per la nova gesta de guanyar la Hardrock 100, a les Muntanyes Rocalloses dels Estats Units, amb l'espatlla es-querra dislocada durant més de cent quilòmetres. L'operació d'ahir està encaminada que les espatlles no se li surtin tan fàcilment de lloc.