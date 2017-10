L'Ajuntament adequa el paviment de la pista annexa al pavelló del Pujolet

La pista poliesportiva exterior que complementa el Pujolet presenta, des d'aquesta setmana, una nova superfície. La intervenció liderada per la regidoria d'Esports permet a aquesta instal·lació donar un significatiu salt qualitatiu.

L'actuació ha consistit, segons va explicar ahir en roda de premsa Manel Méndez, delegat a Catalunya de Composan, una de les dues empreses que han intervingut en l'obra, en «l'aplicació al ter-ra de dues capes de resines de poliuretà bicomponent de color blau, i d'una tercera addicional, incolora, per garantir-ne la durabilitat». Posteriorment s'ha efectuat la repintada de les línies que delimiten els espais de joc dels diferents esports que s'hi podran practicar, des del futbol sala a l'hoquei patins i el patitnatge artístic.

Segons Jordi Serracanta, regidor d'Esports, aquesta actuació s'emmarca «en l'objectiu de la regidoria de millorar les instal·lacions esportives de la ciutat per donar resposta al creixement dels clubs. Amb aquesta intervenció, les dues entitats que utilitzen habitualment el Pujolet, el CP Manresa i el Manresa FS, podran millorar la qualitat dels entrenaments que efectuen en aquesta pista i fer-hi partits». Serracanta va emfatitzar la voluntat de l'equip de govern de «reforçar el mapa de disciplines esportives i clubs» de Manresa. L'obra ha tingut Composan Industrial com a empresa subministradora i CMV SL com a executora final, i el cost ha estat de 12.647 euros.

L'actuació se suma a les realitzades amb anterioritat. En una primera etapa van substituir-se i adequar-se els pals que subjecten les xarxes situades rere les porteries, imprescindibles per a la pràctica de l'hoquei. En segon lloc, el juny passat es va dotar la pista d'una tanca reglamentària per acollir partits oficials d'aquest esport. L'obra presentada ahir culmina el procés de remodelació de la pista.

Valentí Junyent, alcalde de Manresa, va recordar que, «en aquest moments, els ajuntaments tenim moltes dificultats per aconseguir aportacions exteriors. Així, amb recursos propis i petites aportacions de la Diputació, des de la regidoria d'Esports es treballa amb la filosofia que guia tot l'equip de govern: amb pocs recursos, obtenir grans rendiments, per posar-los al servei de les entitats». Per a Junyent, «el Pujolet continua sent un centre neurològic de l'activitat esportiva a Manresa», per insistir en el fet que «no és fàcil fer actuacions que donin tant rendiment amb els recursos disponibles». A més, el batlle va «valorar l'esforç que ha fet el Club Patí Manresa en ajudar el consistori a fer aquesta inversió».

No endebades, l'arranjament del paviment de la pista ha tingut una notable aportació econòmica de l'entitat, i s'ha obert una interessant via de col·laboració entre l'Ajuntament i les entitats usuàries de les instal·lacions municipals, susceptible d'explorar en el futur. Joan Ontiveros, vicepresident i responsable de la secció d'hoquei patins del CP Manresa, va explicar que «ja que el consistori necessitava suport per aconseguir els recursos per efectuar la intervenció, el club va plantejar-se fer-hi una aportació econòmica. En una assemblea de socis, vam aprovar destinar una quantitat màxima de 3.000 euros per fer possible l'obra. Finalment, però, no ha calgut exhaurir la totalitat d'aquest pressupost». Així, el CP Manresa s'ha fet càrrec de pagar la repintada de la pista i del logotip de la ciutat, així com unes barreres que impediran l'entrada de sorra a l'interior de la pista per les portes per on els jugadors hi accedeixen.

Remei Belmonte, secretària del Club Patí Manresa, reblava que «ara s'hi podran jugar partits de totes les categories. Abans no era possible».