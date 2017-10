L'Egiba protagonitza les acrobàcies de la funció central de la Festa dels Súpers

Gimnastes... I acròbates i actors durant un vibrant cap de setmana. L'espectacle central de la Festa dels Súpers tindrà, avui i demà, uns inusuals protagonistes bagencs. Al costat dels membres més habituals i reconeguts de la Damília del Club Súper3, al costat de la Nenúfar i la Matoll, de l'inefable Sr. Pla i l'entremaliat Rick, així com del grup de ball The Memory, tots els nens i nens de Catalunya podran gaudir, en viu o mitjançant la retransmissió televisiva, de les acrobàcies coreografiades d'un grup de catorze gimnastes de l'àrea de tecnificació del gimnàs Egiba. I aquests viuran una experiència única i irrepetible a l'estadi olímpic de Montjuïc davant seixanta mil espectadors.



De la Nit de l'Esportista a TV3

Tal com assenyala Xavier Casimiro, director tècnic d'Egiba, «sempre hem valorat el fet que els nostres gimnastes visquessin experiències alternatives a les competitives de forma puntual. És una manera de donar visibilitat a un esport no minoritari i que a Manresa té sis-cents practicants, però sovint minoritzat pel tractament informatiu dels grans mitjans de comunicació». Per això, la participació d'esportites d'Egiba en coreografies teatralitzades integrades dins la Nit de l'Esportista de Manresa o en l'entranyable homenatge al desaparegut Andreu Vivó s'han convertit en habituals els darrers anys. Així, quan el juny passat, responsables de l'àrea de producció del Club Súper3 van contactar amb el centre manresà perquè necessitaven un acròbaba per a l'espectacle final de la Família del Club, els monitors d'Egiba van facilitar-los els vídeos d'aquestes actuacions. La seva visualització va modificar el plantejament inicial. Va encarregar-se a Egiba crear tot un seguit de coreografies, en les quals finalment participen catorze gimnaates, que havien d'integrar-se en diferents escenes de l'espectacle.

Durant el juliol i l'agost, Xavier Casimiro i el seu equip van imaginar les coreografies que aquest cap de setmana protagonitzaran els especialistes en trampolí Marc Torras, Cristina Masfret, Robert Vilarasau i Maria Chavarría i els gimnastes Álvaro Giráldez, Berta Franquesa, Pau Bermúdez, Lorena Medina, Joan Prat, Mar Ariso, Fidel Serra, Andrea Carmona, Jordi March, Aina Solà, Martí Flores i Carla Font.



Del gimnàs a l'Estadi Olímpic

Després d'un mes i mig compaginant els entrenaments amb l'assaig de les coreografies a Manresa, ahir i abans-d'ahir aquests joves esportistes van gaudir de la inusual experiència dels assajos generals de l'espectacle, envoltats d'actors, productors i escenògrafs a l'estadi olímpic. Dos dies d'assaig al plató, dimarts i dimecres, ja els va permetre entrar en les entranyes de la producció televisiva.

La Festa dels Súpers s'enceta avui, a les deu del matí, a l'Anella Olímpica del Parc de Montjuïc, però s'interromprà a les dues del migdia, de forma excepcional, per la massiva manifestació per reclamar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart que Barcelona viurà a la tarda. La festa es reprendrà demà entre les deu del matí i les sis de la tarda. L'espectacle central es representa avui, a les dotze del migdia i, demà, tornarà a delectar els Súpers a aquesta mateixa hora i a les quatre de la tarda.

Podran alliberar-se la Nenúfar i la Matoll i salvar l'arbre màgic?