El Manresa vol oferir la seva millor versió per doblegar un rival directe

Encara amb el mal gust de boca de la derrota de diumenge amb el líder Farners (0-1), malgrat haver fet mèrits per a un marcador favorable, el Manresa té demà un partit amb un altre rival a priori complicat, la Fundació Esportiva Grama (res a veure amb la Gramenet de tota la vida, encara que amb el mateix president, Antonio Morales). L'equip de Santa Coloma va pujar aquesta temporada passada de Segona Catalana dirigit per l'extècnic del conjunt manresà Dani Andreu. El partit ha de començar a 3/4 de 12 del migdia i, en principi, els manresans tenen tota la plantilla a disposició.

Jose Solivelles, el tècnic dels blanc-i-vermells, ha indicat que «juguem al camp d'un dels equips que ha dit obertament que vol pujar. Segur que serà un dels partits més complicats de la temporada. La Grama té un gran pressupost amb jugadors de molta qualitat, ja que alguns d'ells podrien jugar en una categoria superior i, a més, juguen en un terreny de joc sempre difícil. Per tot això haurem d'oferir la nostra millor versió per poder treure'n alguna cosa positiva».

Solivelles ha lamentat que «aquesta setmana no ha estat gaire normal. Dijous no vam poder entrenar-nos per la pluja i, per tant, només hem pogut fer dues sessions. Ben mirat, potser encara haurà anat bé perquè eren dos partits molt seguits i alguns futbolistes necessitaven descans».

La Grama és cinquè a la classificació, amb 13 punts; no coneix la derrota però té com a handicap que ha empatat quatre dels set partits que ha jugat fins ara.



L'Igualada rep el Viladecans

Després de guanyar els tres dar-rers partits, l'Igualada té demà (17 h) la visita del Viladecans, un equip que té deu punts, com els igualadins, i també amb un partit pendent en el seu caseller. En el cas de l'Igualada, el jugarà el dia 1 de novembre al camp del Sant Ildefons (17 h).