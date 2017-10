Una assemblea extraordinària pel cognom de l'estadi

? El FC Barcelona convocarà al primer semestre del 2018 una assemblea extraordinària per proposar als socis el patrocinador que lligarà el seu nom al del Camp Nou i que servirà per finançar un terç de l'Espai Barça, segons va confirmar el president del club, Josep Maria Bartomeu. «Les negociacions per trobar una companyia que posi cognom al Camp Nou van per bon camí. Superaran el nivell d'ingressos previst», va apuntar el president barcelonista.