El City guanya i aprofita la desfeta del United per posar més avantatge

Guardiola abraça Agüero en un dia històric per al davanter argentí andrew boyers/reuters

El Manchester City de Guardiola va obtenir una treballada victòria davant del modest Burnley (3-0) i va aprofitar la punxada del Manchester United de Mourinho per ampliar el seu avantatge al capdavant de la Premier League. El City va semblar acusar lleugerament la seva ressaca continental i va patir més del normal per endur-se els tres punts enfront d'un Burnley que ja ha puntuat davant d'equips grans. Els de Guardiola van avançar-se amb un gol del Kun Agüero de penal abans del descans. Amb aquest gol, el davanter argentí va igualar al capdavant de la classificació de màxims golejadors de la competició anglesa l'històric davanter anglès Eric Brook, amb 177 gols.

A la represa, i sota una intensa pluja a Manchester, el City va doblar el seu avantatge gràcies a un gran cop de cap de l'argentí Otamendi a la sortida d'un córner al minut 73. Dos minuts més tard el local Sané va ser l'encarregat de certificar la golejada després d'aprofitar una gran assistència de Kevin de Bruyne.



Ensopegada històrica

El modest Huddersfield Town, equip recent ascendit a la Premier League, va sorprendre contra tot pronòstic al totpoderós Manchester United (2-1), que va encaixar la primera derrota a la lliga. Mourinho va plantejar un equip amb molts suplents a l'onze titular. El Huddersfield va aprofitar els impropis errors defensius del United per marcar dos gols en cinc minuts. A la represa el tècnic portugués va moure fitxa amb un doble canvi. A falta de 12 minuts per al final, el jove Rashford va posar dins del partit el seu equip amb el 2-1. Els homes de Mourninho van topar amb la sòlida defensa local i no van poder empatar.



Batshuayi rescata el Chelsea

El Chelsea va sumar una treballada victòria a Stamford Bridge contra el Watford (4-2), una de les revelacions del que va de temporada, gràcies a un doblet del suplent Michy Batshuayi i a un gol a falta, de tres minuts, de l'espanyol César Azpilicueta. L'equip d'Antonio Conte va trencar d'aquesta manera una mala dinàmica de tres partits sense guanyar. Pedro va avançar els blues al minut 9, però Doucouré abans del descans i Pereyra a la represa van capgirar el marcador. Batshuayi amb dos gols i Azpilicueta van remuntar per als locals. El Leicester va guanyar per la mínima al Swansea (1-2), el Newcastle va vençer el Crystal Palace (1-0) i el Bournemouth va guanyar l'Stoke (1-2).