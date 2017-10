El Dortmund punxa amb l'Eintracht de Frankfurt i el Bayern es posa colíder

El líder de la Bundesliga, el Borussia Dortmund, va empatar 2-2 a domicili davant de l'Eintracht de Frankfurt i cedeix dos punts importants, ja que el Bayern de Múnic va imposar-se per la mínima al camp de l'Hamburg (0-1) i empata al capdavant de la classificació amb 20 punts, juntament amb el Borussia. L'equip entrenat per Peter Bosz, que venia de perdre davant el Leipzig i d'empatar a la Lliga de Campions amb l'Apoel, no va poder reaccionar i va tornar a ensopegar. Sahin va avançar els visitants a la primera meitat i a la represa Phillipp marcava el 0-2. Els locals van reaccionar al moment i amb quatre minuts van ser capaços d'empatar.

El Bayern de Múnic de Jupp Heynckes va aprofitar la punxada del Borussia i va guanyar per un solitari gol davant l'Hamburg. Els jugadors bavaresos van suar de valent per sumar els tres punts. El conjunt local va quedar-se amb un jugador menys al minut 38 amb l'expulsió de Jung. A la repersa Tolisso va aconseguir l'únic gol de la tarda. El Leipzig va encadenar la seva quarta victòria consecutiva i per la mínima davant l'Stuttgart per seguir l'estela de Borussia i Bayern. Els homes de Hasenhüttl van aprofitar un solitari gol de Sabitzer al minut 23 per sumar els tres punts.

El Hannover va sumar una important victòria, i per la mínima, al camp de l'Augsburg, per 1-2. El Bayer Leverkusen va imposar-se per un contundent 1-5 al camp del Borussia Mönchengladbach després de remuntar a la represa amb cinc gols.