L'Eternam Manresa no dóna opcions al Dènia i li clava una clara golejada

Els manresans no van tenir gaires problemes per derrotar el Dènia jordi biel

L'Eternam Manresa va obtenir una nova victòria al seu pavelló, en aquesta ocasió davant el Dènia valencià, al qual no va donar cap possibilitat i el va apallissar per un contundent 13-2 en un partit que no va tenir cap mena d'història. El Dènia es va presentar a la capital bagenca amb les baixes de quatre jugadors de camp i un porter, un fet que va minvar les seves possibilitats d'esgarrapar algun punt.

En la primera meitat, els jugadors manresans van ser molt superior als valencians, que practicaven un joc poc intensiu i tenien una manca de finalització evident en moments puntuals. Aquesta situació va fer que l'equip local sentenciés el partit amb cinc dianes, obra d'Oussama, Corvo, Marc Fernández i Lavado per partida doble (5-0 al descans). En els darrers minuts del primer temps es van produïr les expulsions del local Oussama i del visitant Roque. A la mitja part de l'enfrontament es va dur a terme la presentació de tots els equips base del club manresà.

A la segona meitat el conjunt visitant va sortir amb el porter jugador per tal de tenir més posessió, i això va afavorir els interessos bagencs, que van ampliar la renda fins al 13-2 definitiu gràcies als gols de Pau Albacete, Corvo (que en va sumar quatre més), Muñoz, Gordillo i Lavado. En la propera jornada, l'Eternam Manresa visitarà la complicada pista del líder, el Club Natació Sabadell, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte, dia 28 d'octubre, a partir de dos quarts de nou del vespre. Només quatre dies després, el dimecres 1 de novembre, els manresans rebran el tercer classificat, el Catgas Energia B, a partir de les sis de la tarda.