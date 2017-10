L'ICL vol tallar les ales de la revelació

L'Araberri, el rival d'avui de l'ICL Manresa, no va saber que jugaria la lliga LEB fins al 30 d'agost. A partir d'aquell moment va començar a confeccionar un equip que partia en inferioritat respecte dels altres, els quals s'havien anat formant durant tot l'estiu. Tot i això, el seu inici ha estat espectacular, amb tres victòries en quatre partits, entre les quals la setmana passada a la pista de l'Oviedo, l'aleshores líder. Per això l'ICL no es fia de la visita d'avui a Vitòria contra un llop amb pell de xai.

El tècnic dels manresans, Aleix Duran, va avisar que l'Araberri «està fent un molt bon bàsquet i ha demostrat que pot competir contra tothom. Dóna emoció a la lliga que l'últim equip d'arribar-hi ho faci tan bé». Duran va explicar, en la prèvia, que «hem intentat conscienciar l'equip que no serà fàcil. Ells han fitxat bons jugadors, amb talent, assumint riscos, però fan un bàsquet seriós i equilibrat. Cada jugador coneix el seu rol i saben estar ordenats».

Parar el joc obert

Una de les virtuts que Duran veu de l'Araberri és que «saben pressionar molt bé qui té la pilota i tancar els altres quatre. Els agrada córrer i, a més, juguen sense cap pressió. El que no podem fer és intentar respondre immediatament una cistella amb una altra i que després te n'anotin dues. Hem de córrer, com sempre fem, però hem de ser capaços d'actuar amb el rigor que vam exhibir al final a Palència. No podrem jugar amb la seva pressió, com vam fer la setmana passada, però també hem crescut com a equip i ara tenim més confiança a l'hora d'afrontar aquestes situacions complicades dels finals dels partits».

Defensa de la pretemporada

Tot i que l'Araberri està jugant bé sense haver fet gairebé gens de pretemporada, per les circumstàncies de la seva inscripció, duran defensa que aquest període és «important en l'àmbit de creixement de grup. És possible que ells ara estiguin bé perquè tenen menys càrrega de treball, tot i que això és una especulació. La temporada dura vuit mesos, no només les primeres setmanes».

Sobre el nou fitxatge de l'Araberri, el txec Pechacek, pivot de 2,07 metres cedit per l'Obradoiro i inscrit per al partit, «els pot donar el salt de qualitat que els faltava». Respecte a possibles marcatges especials a Trias, no li preocupen, ja que «una de les coses que fa millor és passar la pilota».