El Reial Madrid buscarà davant l'Eibar canviar la dinàmica al Bernabéu

Tres ensopegades de quatre partits disputats al Bernabéu en aquesta lliga, és el dolent balanç de l'equip de Zinedine Zidane. Avui els blanc tindran una nova oportunitat davant l'Eibar per intentar capgirar aquesta dinàmica i continuar l'estela del FC Barcelona al capdavant de la classificació. Les ocasions perdonades per Karim Benzema davant el Tottenham van provocar una pluja de críticas a un jugador que Zidane va defensar amb molta agressivitat: «El que va dir Lineker es una vergonya, per a mi és el millor», va respondre Zidane a la crítica del mític davanter que va dir que el francés està «sobrevalorat». Amb tan sols tres victòries en els set partits com a local, el Madrid firma el pitjor inici de temporada des del 1998. Tot i aquesta estadísitca, el tècnic francés assegura que no està preocupat i es mostra completament convençut de què tot canviarà.

La plaga de lesions va ampliar-se amb la del porter Keylor Navas, que va repareixer a la Lliga de Campions i que va patir una lesió muscular que permetrà a Kiko Casilla jugar el seu segon partit consecutiu com a titular. En defensa tot gira al voltant de Raphaël Varane. Després de jugar contra el Tottenham, de nou va tenir problemas físics i tan sols va poder completar una sessió d'entrenament. Nacho serà el lateral dret i descansarà Achraf, i a l'esquerra Theo podria entrar per Marcelo. Zidane continua amb les baixes de Carvajal, Kovacic i Bale.



Cap negociació per Kane

Tottenham i Madrid no han negociat pel traspás del davanter Harry Kane, segons va afirmar ahir un portaveu del club anglés a la cadena britànica Sky Sports. Els dirigents del Tottenham estan «sorpresos i desconcertats» pels rumors que circulan a Espanya al voltant de l'internacional anglès.