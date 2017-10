Els socis aproven els comptes milionaris però tenen neguit

Els socis compromissaris del FC Barcelona van donar llum verda a tots els números presentats per la junta directiva a l'assemblea de compromissaris d'ahir, i així van aprovar els milionaris pressupostos, tant el tancat de l'any passat (708 milions d'euros) com el del curs actual (879 milions).

La junta va tenir un matí agradable al Palau Blaugrana, on els socis compromissaris (4.346 convocats) no van posar gairebé cap objecció per donar viabilitat a les xifres presentades. Això no obstant, alguns socis van posar l'accent en la preocupació pel gran increment de pagament de fitxes esportives, que la junta va admetre que també té.

En la primera votació, per tancar els grans números de l'any passat (708 milions d'euros de pressupost i 18,1 milions de beneficis, amb una reducció del deute fins a deixar-la en 247 milions), hi havia a la sala 531 compromissaris, 486 dels quals van aprovar els comptes, mentre que 22 van votar en contra i 25 van votar en blanc.

En el pressupost per a aquest curs, amb una facturació de 897 milions d'euros, la junta va trobar més resistència entre els compromissaris, des d'on van sortir algunes veus de «preocupació» per l'increment de la massa salarial, a la qual cosa el director general de l'entitat, Òscar Grau, va admetre que a la junta «també existeix aquesta preocupació», però va indicar que busquen «l'equilibri» i hi estan «posant remei».



La continuïtat de Messi

Aquest toc d'atenció per part d'alguns compromissaris ve donat perquè la partida destinada a sous esportius per al curs que ve s'ha incrementat notablement, en part per les millores de contracte, com per exemple amb els sous del capità, Andrés Iniesta, així com el de Lionel Messi, entre d'altres.

Grau va garantir que Messi va signar al juny un nou contracte per quatre anys i que quan desitgi retirar-se «la nostra proposta és que sigui un ambaixador del club, igual que ho és Ronaldinho».



Més patrocinis

«Que què passarà l'any que ve? Doncs que incrementarem les aportacions de patrocinats. A un actiu com és la samarreta d'entrenament, li estem buscat un patrocinador, així com una nova línia aèria oficial. L'any que ve s'incrementarà l'aportació de Nike, perquè gestionarem les botigues, i guanyarem 65 milions d'euros més», va dir Grau, aprofundint en el fet que el club és conscient del notori increment de despeses.

Malgrat les preocupacions evidents al Palau Blaugrana, els socis van avalar el pressupost previst pel FC Barcelona i van votar a favor. Així, dels 565 compromissaris acreditats en el moment de la votació, van aprovar els comptes 391 socis, ho van fer en contra 68 i hi va haver 49 vots en blanc.



Neymar i els futurs ingressos

Gràcies als 222 milions d'euros rebuts per la clàusula de rescissió de contracte que el PSG va pagar per Neymar aquest estiu (dels quals només 144 han tingut un impacte en els comptes), el Barça preveu uns ingressos de 897 milions d'euros, acostant-se als 1.000 milions que la junta directiva té previst assolir per a l'any 2021.

El gran increment, a més dels diners procedents del PSG, també és a causa del nou format de repartiment dels drets de televisió (186 milions d'euros), de la facturació per l'activitat al Camp Nou (195), de l'entrada en vigor del nou contracte amb el patrocinador principal, Rakuten (300), i de la partida de traspassos i altes, que passa de 73 milions el curs passat als 198 per a aquest.

Una de les partides de despesa que creix en gran mesura, i que ha estat motiu de molta preocupació, també manifestada pel mateix president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, és la de salaris, que passa de 365 milions a 479, a causa de les renovacions i incorporacions.



Defensa de les seccions

El president Bartomeu va defensar que l'entitat segueixi sufragant totes les seccions del club, tot i ser deficitàries, i va argumentar que la posició de l'entitat és «mantenir la votació poliesportiva».

«No aconseguirem mai que les seccions siguin sostenibles», va acceptar Bartomeu, que va defensar que quan un equip juga amb la samarreta del Barça, a Espanya o a Europa, ho ha de fer al màxim nivell, i va assegurar: «Ho seguirem fent».