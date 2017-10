Els Utah Jazz de Ricky Rubio cauen amb els Timberwolves

El base català Ricky Rubio, ara als Utah Jazz, va tornar a la pista del seu antic equip, els Minnesota Timberwolves, l'afició del qual li va dedicar una ovació en la seva presentació anterior al partit, que es va endur el conjunt local per un resultat de 100-97. El del Masnou va fer una actuació estel·lar i es va apuntar un doble doble, amb dinou punts i deu rebots.

En un altre dels partits de la jornada, els Lakers es van imposar per 130-132 als Suns, en un duel sense gaire defensa entre dos equips cridats a lluitar per les dar-reres places de la conferència oest. Pel bàndol dels Lakers, va destacar el base Lonzo Ball, un dels rookies més mediàtics. Ball va mostrar part del seu potencial i va acabar amb 29 punts, onze rebots i nou assistències.

Per la seva banda, els Warriors van vèncer els Pelicans per 120-128 en un matx on va brillar Klay Thompson, autor de 33 punts i set triples. Finalment, els Cavaliers van guanyar els Bucks (97-116).

Altres resultats de la jornada van ser: Pacers 96-114 Blazers, 76ers 92-102 Celtics, Wizards 115-111 Pistons, Hornets 109-91 Hawks, Nets 126-121 Magic, Mavericks 88-93 Kings.