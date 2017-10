El València segueix imparable i s'imposa clarament al Sevilla

El València, de Marcelino, va encadenar la seva cinquena victòria consecutiva després d'imposar-se per un contundent 4-0 al Sevilla. El conjunt andalús, que venia d'encaixar una dolorosa derrota per 5-1 al camp del Spartak de Moscou a la Lliga de Campions, es va veure clarament superat per un equip valencià en bona dinàmica. Els valencians van avançar-se just abans del descans amb un gol de Guedes. A la represa Zaza va doblar l'avantatge per als locals davant un Sevilla sense capacitat de reacció. Ja en el tram final del partit, Mina primer i Guedes al temps afegit arrodonien la golejada per a l'equip entrenat per Marcelino.

Pel que fa a la resta de la jornada, el Llevant va sumar un nou empat davant el Getafe després d'un partit molt anivellat. Fajr va posar per davant el conjunt madrileny al minut 59, però els locals van reaccionar al moment i tres minuts més tard Morales empatava l'electrònic. El Betis, de Quique Setién, va refer-se de la contundent derrota la setmana passada davant el València amb un sòlid triomf enfront un Alabès que s'enfosa a la classificació. Els andalusos van obrir el marcador al minut 13 amb un gol de Sanabria. Els visitants van intentar empatar però al tram final els locals van aprofitar un autogol d'Alexis per sentenciar i sumar els tres punts.