Un doblet de Santmartí dóna una còmoda victòria al Gironella sobre el Can Rull

El Gironella va encadenar una nova victòria davant d'un Can Rull que no va abaixar mai els braços i va lluitar fins al final. Els homes de Ponti van mostrar molt bones sensacions i van començar molt seriosos en els primers minuts. Santmartí va aprofitar una bona jugada de Safont per marcar l'1-0 al minut 21 de partit. Amb aquest mínim resultat favorable al Gironella es va arribar a la mitja part, 1-0.

A la represa els visitants van sortir amb una forta pressió i van aconseguir tancar al seu camp un Gironella que no va saber reaccionar. Els berguedans, però, van encarrilar els tres punts després de marcar el 2-0. Santmartí va aprofitar una bona passada a l'espai per controlar i picar la pilota per sobre del porter al minut 69. A partir del segon gol, els visitants encara van bolcar-se més a l'atac i van gaudir de varies ocasions per retallar diferències. Els gironellencs van tenir algun contraatac per rematar el partit però no van estar encertats de cara a porteria.

La setmana vinent el conjunt entrenat per Ponti visitarà el camp de l'actual líder de la categoria, el Parets. Els berguedans buscaran continuar amb la bona dinàmica i sumar de tres en tres per mantenir-se a la zona alta de la classificació