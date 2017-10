La igualadina Orgué revalida per sisè cop el títol mundial de Quilòmetre Vertical

Venia d'una setmana complicada, físicament i mentalment, després de la dura contrarietat de Limone, on tenia a l'abast el títol mundial de cursa d'alta muntanya i se li va escapar de la pitjor manera. Però malgrat això l'igualadina Orgué va sobreposar-se a tots els elements, també el del cansament acumulat, i va donar tot el que li quedava per adjudicar-se el títol de campiona del Món de Quilòmetre Vertical. I ho ha aconseguit per sisena vegada consecutiva, una fita que mai cap altre atleta ha estat capaç d'aconseguir.

El circuit mundial de Quilòmetre Vertical de la Internacional Skyrunning Federation (ISF) vivia aquest cap de setmana la darrera prova puntuable en terres suïsses, a Fully, una prova exigent dins d'aquesta modalitat. El recorregut començava per un paisatge de vinyes de la regió del Valais per després entrar en zones de bosc i finalitzar a l'antiga xarxa d'un tren cremallera amb una pendent mitjana de més del 50%. Amb sortida des de Belle Usine (+500 m) i final a Garettes (+1.500 m) i amb un recorregut directe de 1.920 m, la francesa Christel Dewalle, amb un temps de 35' 10'' 47, es va endur la victòria, mentre que Laura Orgué, de l'equip RSM Spain, aconseguia la quarta plaça, que es traduïa a or per a l'anoienca ja que li garantia els punts necessaris per aconseguir el títol mundial; això si, amb molt poc avantatge respecte a la suïssa Victoria Kreuzer, segona classificada a Fully. La tercera plaça ha estat per a l'italiana Stephanie Jiménez. D'aquesta forma, Laura Orgué revalidava el títol. Cal recordar que la temporada passada havia quedat segona, però la ISF van sancionar la francesa Dewalle per dopatge i la va desposseir de la primera plaça.

Laura Orgué va comentar després d'adjudicar-se el campionat que «aquests darrers dies han estat molt durs, sobretot per la decepció de Limone. Però en aquesta ocasió sí que he aconseguit el meu propòsit». Orgué reconeixia que «no he fet una gran cursa perquè a aquestes alçades de la temporada em trobo molt cansada. De totes formes he sortit disposada a donar-ho tot. He aconseguit quedar quarta, un lloc que m'ha valgut per la victòria final a la classificació general, encara que a molt poca distància de la segona. Estic molt feliç d'haver acabat primera i també d'haver finalitzat la temporada perquè sento que el meu cos ho necessita».