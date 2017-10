La Joviat mostra la seva millor versió i és capaç de vèncer el CB Granollers

El sènior de la Joviat rebia a casa el CB Granollers, equip que es troba en la part alta de la classificació, en la seva sisena jornada de la lliga regular. Un duel que va acabar amb victòria manresana amb un resultat final de 58-49.

El partit començava amb un ritme molt elevat imposat pel conjunt visitant, no obstant això les manresanes, amb una defensa més sòlida, no van posar les coses fàcils al seu rival, que no trobava gaires forats per tal d'anotar.

Els bons atacs de les bagenques neixien d'una precisa defensa que va permetre fer bones circulacions de pilota per definir en atac.

En el segon període, tot i el tímid avantatge, la Joviat va mantenir la intensitat defensiva i l'alt nivell de joc ofensiu, tot i que amb menys fortuna. No obstant això, l'equip de Granollers va començar a trobar solucions en atac i es va aferrar al marcador a base de tirs lliure i l'encert sota cistella.

En la represa, la Joviat seguia per davant en l'electrònic però les visitants mai van deixar de lluitar. Dos triples consecutius de les del Bages, però, van poder donar una mica d'oxigen a les locals ja que obrien una petita escletxa de vuit punts. Un oxigen que ben aviat es va esgotar perquè el Granollers va clavar un parcial de 1-6 que les deixava a només tres punts.

Tot estava en joc en el darrer període i ambdós equips van sortir prément fort l'accelerador per tal d'aconseguir la victòria.

De nou, dos triples seguits de les manresanes que van tenir una reacció granollerina anotant vuit punts que feia posar el 44-46 al marcador. Finalment, la Joviat va tornar a solidificar la seva defensa i amb l'encert en atac va poder sentenciar el partit i endur-se una victòria merescuda.