Márquez guanya a Austràlia i acaricia el títol de MotoGP

Marc Márquez va sumar la seva sisena victòria de la temporada i va fer un pas de gegant per aconseguir el seu quart títol mundial de MotoGP després d'una laboriosa cursa a Austràlia, on per moments hi va haver fins a vuit pilots en el grup capdavanter. El triomf del cerverí es va unir al desastre d'Andrea Dovizioso, que només va poder ser tretzè.

El pilot de Repsol Honda té ara un avantatge de 33 punts, en lloc dels onze amb els què va arribar a Austràlia, en la lluita per al Mundial del 2017 a falta de dues curses. Un fet que li pot permetre proclamar-se matemàticament campió del món en la següent cita, al Gran Premi de Malàisia.

Encara que Marc Márquez va sortir molt bé i es va col·locar primer en la frenada de final de recta, per fora se li va colar, al segon revolt, l'australià Jack Miller, àvid d'agradar a la parròquia local. Maverick Viñales va ser dels què tampoc va fallar i es va situar darrere l'estela de Márquez, mentre que el rival més directe del líder del Mundial, l'italià Andrea Dovizioso, va sortir onzè,posició en què es va mantenir al final de la primera volta, però, en la següent, un error en intentar superar un altre rival per recuperar posicions el va fer caure fins al vintè lloc.

Després de molts canvis al capdavant, a sis voltes de la conclusió Márquez va tornar a ser líder per destacar-se dels seus rivals, mentre que Rossi es va consolidar en la segona plaça i Viñales va derrotar Zarco en la mateixa recta de meta de l'última volta.



Moto3 ja té campió

Joan Mir (Honda) va sentenciar el seu primer títol mundial de Moto3 amb una brillant victòria a Phillip Island. El mallorquí es va proclamar campió del Món de la millor manera en guanyar una cursa que es va veure escurçada en el seu recorregut per l'aparició de la pluja a la setzena volta, en la qual tots els pilots van aixecar la mà al final de la recta de meta per la intensa pluja que va començar a caure en aquests instants.

Direcció de cursa va mostrar bandera vermella, ja que la prova havia estat declarada «en sec», i això va activar el reglament de competició, de manera que l'última volta vàlida era la que haguessin completat tots els pilots, que va ser la quinzena, en la qual Joan Mir va ser primer, seguit del seu company d'equip, el belga Livio Loi, i del madrileny Jorge Martín (Honda).

L'italià Romano Fenati (Honda), l'únic que matemàticament podia retardar la consecució del títol a Joan Mir, va acabar sisè, fet que permetia al mallorquí ser campió en acumular 70 punts d'avantatge en la classificació provisional del Mundial a falta de dos grans premis, en els quals el guanyador només pot sumar un total de 50 punts.



Oliveira venç a Moto2

El portuguès Miguel Oliveira va pujar, a Phillip Island, per primera vegada al més alt del podi en vèncer la cursa de Moto2. El seu company d'escuderia, el sud-africà Brad Binder, va acabar segon i el líder del Mundial, l'italià Franco Morbidelli (Kalex), tercer. Amb aquest resultat, Morbidelli té el títol a tocar i es podria proclamar campió a Malàisia, com Marc Márquez.