El Martorell planta cara però no pot sumar el primer triomf

El Club Bàsquet Martorell segueix sense poder sumar la primera victòria de la temporada, i ahir al migdia va caure a la seva pista davant el Torrons Vicens l'Hospitalet, que va remuntar a la segona meitat i es va acabar imposant per un resultat de 78-81.

En els primers deu minuts de partit els jugadors del Baix Llobregat Nord van estar molt encertats en l'aspecte ofensiu, i això els va permetre agafar set punts de marge al final del període inicial (29-22). En el segon quart, hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Els martorellencs no van abaixar el ritme ofensiu, però els visitants no els van permetre agafar gaire marge en el marcador, que a la mitja part de l'enfrontament reflectia un 52-43.

Després del descans, els hospitalencs es van sobreposar a un mal inici i van remuntar per arribar al final del tercer quart amb empat a 64 en l'electrònic. En els deu darrers minuts el joc va ser molt anivellat. Ni Martorell ni Hospitalet aconseguien grans avantatges, principalment pels nervis d'ambdós equips, un fet que es reflectia en el poc encert ofensiu. Al final, els visitants van ser lleugerament superiors i es van endur el segon triomf consecutiu, el primer fora de casa. En la propera jornada, el CB Martorell visitarà la complicada pista del Fundación Globalcaja La Roda d'Albacete. El matx es posarà en marxa el proper dissabte a partir de les 19 hores.