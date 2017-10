Sallent i Berga fan taules amb un gol visitant al 95

El Sallent va deixar escapar un punt al minut 95 davant del Berga després de cometre una errada defensiva, en un partit amb una gran afluència de públic.

Ambdós conjunts van disputar un partit molt travat on les defenses es van imposar clarament als atacs. Els berguedans van dominar durant els primers 20 minuts de partit davant d'un Sallent que va anar reaccionant a mesura que avançaven els minuts. Els homes entrenats per Jordi Capellas van gaudir d'un parell de bones accions per marcar el primer gol. Just abans d'arribar al descans Díaz va aprofitar un embolic dins de l'àrea del Berga per engaltar la pilota i posar l'1-0 en el marcador. Amb aquest resultat es va arribar al descans. A la represa els locals van sortir a defensar el resultat enfront d'un rival que va anar a l'atac. En el minut 95 els locals van recuperar una pilota en defensa i van sortir jugant des del darrera. El Berga va aprofitar una errada en la sortida de pilota per recuperar l'esfèrica i poder empatar mitjançant Ruiz, ja en l'última jugada del partit.